شيرين رضا: خيبت أمل والدي

متابعة بتجـــــــــــرد: خلال كلمتها بحفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي أمس (الجمعة)، أعربت الفنانة شيرين رضا عن فخرها بالمسيرة الفنية لوالدها، ودعمه لفنون الرقص ورغبته في وصول الرقص الشعبي للعالمية، مضيفة: “يمكن أكون البنت الوحيدة في مصر اللي أبوها كان نفسه تطلع رقاصة وخيبت ظنه ومحصلش.. أبويا راجل عظيم كان عاوز ياخد الرقص في حتة تاني ويخلق فن شعبي راقي ويعرف الناس فن مصر الأصيل، مكنش حلم سهل لكنه قدر يحققه… لولاه مكنتش هبقى واقفة هنا ولا هقول بكل فخر إني بنت محمود رضا”.

يذكر ان شيرين رضا تعيش حالة من الانتعاشة الفنية في المرحلة الحالية حيث يعرض لها حالياً في دور العرض السينمائي فيلم “الغسالة” الذي تشارك في بطولته بجور محمود حميدة وأحمد مالك وهنا الزاهد، كما تصور حالياً دورها في مسلسل “نمرة اتنين”، ولذي يلتقي فيه عدد كبير من النجوم لأول مرة في الدراما المصرية منذ سنوات، وهو بطولة منى زكي نيللي كريم ومنة شلبي وآسر ياسين وغيرهم من النجوم.