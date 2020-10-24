حقيقة القبض على حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش

متابعة بتجــــــــــــرد: نفى مطرب المهرجانات عمر كمال ما تردد حول القبض عليه هو وحمو بيكا أثناء غنائه في حفل بمنطقة المنصورية بالجيزة من دون الحصول على تصاريح.

وقال كمال: “أنا بخير وحمو بيكا لم يتم القبض عليه لأن لديه تصريح غناء، وبالفعل كان متواجدًا في الحفل ولكن لم يتم القبض عليه، بينما تم القبض على فنانين آخرين تواجدوا في الحفل من دون تصاريح”.

كما نفى مطرب المهرجانات حسن شاكوش ما تردد من أنباء حول القبض عليه بتهمة إقامة حفل بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بجائحة كورونا.

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وقال شاكوش في بث مباشر عبر صفحته على موقع “فيسبوك” إنه لم يذهب إلى الحفل على الإطلاق إذ كان متواجدًا في فندق شهير بمنطقة التحرير بالقاهرة، وبالفعل كان هناك حفل من المفترض أن أحييه في منطقة الهرم، لكنه لم يذهب نظرًا لتأخره في الحفل الذي أحياه بالفندق، وقبل تحركه علم أن الحفل تم إلغاؤه بعد القبض على منظميه والمشاركين فيه.

وتابع شاكوش: “أنا مروحتش خط الهرم أصلاً، ومحدش قبض عليا أنا أو حمو بيكا، وأنا كلمته هو وعمر كمال واطمنت عليهم، وعرفت إن الحفلة اتلغت، أنا بخير وزي الفل ومفيش حاجة من الكلام ده”.

يذكر أن شرطة المصنفات الفنية كانت قد داهمت حفلا بمنطقة المنصورية أمس (لجمعة)، وألقت القبض على عدد من مطربي المهرجانات نظرًا لعملهم من دون تصاريح.