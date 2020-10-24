شكرا لقرائتكم خبر عن "فجأة افترقنا" لتامر حسنى تتخطى حاجز 4 مليون مشاهدة فى يومين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حققت أغنية "فجأة افترقنا" للنجم تامر حسنى أكثر من 4 مليون مشاهدة خلال يومين فقط، بعد طرحها أول أمس الخميس، وهى من كلمات الشاعرمحمد عاطف وألحان تامرعلى وتوزيع يحيى يوسف، حيث طرح تامرحسنى قبل أيام كليب أغنية "مبطلناش إحساس"، وتأتى تلك الأغانى ضمن أحدث ألبومات تامر حسنى "خليك فولاذى".



تامر حسنى

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جمهور تامر حسنى، مازال يحتفل بالأغنية الجديدة لنجمه المفضل، وهو ما تفاعل معه النجم تامر حسنى، الذى قام بنشر عشرات "الستورى" الخاصة باحتفالات وتفاعل جمهوره مع الأغنية الجديدة، حيث يعد تامر من أكثر النجوم تفاعلا مع جمهوره من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

ونشر تامر حسنى مؤخرا منشورًا عبر خاصية القصص القصيرة "انستجرام"، قال فيه إنه سيتبع سياسة جديدة فى طرح ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، حيث يكشف عن الأغانى الجديدة بطريقة غيرتقليدية، خلال المناسبات التى يتواجد فيها.

وقال تامر: "الألبوم قرب ينزل يا جماعة إن شاء الله، وبسمعكم مقاطع بطريقة جديدة غير تقليدية لأنى بدأت فى مرحلة طرح الألبوم لما بتواجد فى مكان أو فى مناسبة"، وأضاف تامرحسنى: "محدش يفتكر إنى مش بسمعهالكم لو مش عايز المقاطع توصل لكم كنت هعمل حفلة خاصة مفيهاش تصوير إنما أنا عارف إن التصوير بيوصلكوا وأنا كمان بنزل مقاطع من الأغانى عندى ليكم".

وفى سياق متصل، ما زالت أغنية "اختراع" للنجمين تامر حسني ومحمود العسيلي تحقق مشاهدات ضخمة على يوتيوب، تخططت أكثر من 25 مليون مشاهدة، وهى من إخراج تامر حسنى، بينما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول والحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.