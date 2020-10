شكرا لقرائتكم خبر عن كليب HOLY يحصد أكثر من 62 مليون مشاهدة على يوتيوب فى 37 يوما .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم مغنى البوب الشهير جاستين بيبر بتحقيق النجاحات سواء بالأغنيات التى يطلقها أو بحفلاته التى يحيها وتحصد الاشادات أو بظهوره فى البرنامج التليفزيونية الذى يتحدث عنه وسائل الاعلام .

استطاع كليب " Holy " الذى اطلقه جاستين بيبر مؤخرا مع شانس ذا راربر " Chance The Rapper " على قناة بيبر الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب " أن يحقق نسبه مشاهدة تخطت الـ 62 مليون مشاهدة حتى الآن أى فى 37 يوما، وكليب " Holy " من إخراج كولين تيلى و تصوير الياس تالبوت .

كلمات احدى مقاطع الأغنية :

[Verse 1: Justin Bieber]

I hear a lot about sinners

Don't think that I'll be a saint

But I might go down to the river

'Cause the way that the sky opens up when we touch

Yeah, it's making me say

[Chorus: Justin Bieber]

That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me

Feels so holy, holy, holy, holy, holy

On God

Runnin' to the altar like a track star

Can't wait another second

'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me

Feels so holy

[Verse 2: Justin Bieber]

I don't do well with the drama

And, no, I can't stand it being fake

(No, no, no, no, no, no, no, no)

I don't believe in nirvana

But the way that we love in the night gave me life

Baby, I can't explain

[Chorus: Justin Bieber]

That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me

Feels so holy, holy, holy, holy, holy

On God

Runnin' to the altar like a track star

Can't wait another second

'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me

Feels so holy