شكرا لقرائتكم خبر عن كليب HOLY يحصد أكثر من 62 مليون مشاهدة على يوتيوب فى 37 يوما .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم مغنى البوب الشهير جاستين بيبر بتحقيق النجاحات سواء بالأغنيات التى يطلقها أو بحفلاته التى يحيها وتحصد الاشادات أو بظهوره فى البرنامج التليفزيونية الذى يتحدث عنه وسائل الاعلام . استطاع كليب " Holy " الذى اطلقه جاستين بيبر مؤخرا مع شانس ذا راربر " Chance The Rapper " على قناة بيبر الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب " أن يحقق نسبه مشاهدة تخطت الـ 62 مليون مشاهدة حتى الآن أى فى 37 يوما، وكليب " Holy " من إخراج كولين تيلى و تصوير الياس تالبوت . كلمات احدى مقاطع الأغنية : كلمات احدى مقاطع الأغنية : [Verse 1: Justin Bieber] I hear a lot about sinners Don't think that I'll be a saint But I might go down to the river 'Cause the way that the sky opens up when we touch Yeah, it's making me say [Chorus: Justin Bieber] That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me Feels so holy, holy, holy, holy, holy On God Runnin' to the altar like a track star Can't wait another second 'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me Feels so holy Advertisements [Verse 2: Justin Bieber] I don't do well with the drama And, no, I can't stand it being fake (No, no, no, no, no, no, no, no) I don't believe in nirvana But the way that we love in the night gave me life Baby, I can't explain [Chorus: Justin Bieber] That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me Feels so holy, holy, holy, holy, holy On God Runnin' to the altar like a track star Can't wait another second 'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me Feels so holy

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