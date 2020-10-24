شكرا لقرائتكم خبر عن الأسود يليق بها.. هدى الاتربى بفستان شيك على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الممثلة الشابة هدى الاتربى أنظار السوشيال ميديا لها بمجرد ظهورها علي السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، حيث ظهرت هدي بإطلاله في قمة الأناقة، فارتدت فستان اسود بسيط ورغم بساطته إلا أنه حازعلى إعجاب متابعي السوشيال ميديا بشكل كبير مما جعلها تصعد لقوائم البحث.

وفي هذا السياق ننشر بعضًا من إطلالات هدي الاتربي بعيدا عن السجادة الحمراء لمهرجان الجونة .

هدى الأتربى هى ممثلة مصرية درست الحقوق بالجامعة القاهرة ومنذ الطفولة شاركت في العديد من المسرحيات في المدرسة منها مسرحيات لشكسبير والمسرحيات الغنائية والاستعراضية في المدرسة ودرست أيضا التمثيل في ورش للتمثيل في مصر وشاركت في أفلام قصيرة تم عرضها في مهرجان دبي السينمائي الدولي ٢٠١٦.

وبدأت مشوارها الفني في مصر بفيلم علي بابا عام ٢٠١٨ ثم توالت الأعمال بعده منها مسلسل "الزوجة الـ18"، والجزء الثالث من مسلسل "كلبش 3"، ومسلسل طلعت روحي غيرها.









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وشهدت ليلة افتتاح مهرجان الجونةعرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

وهو فيلم للمخرجة كوثر، التى شاركت به كمشروع فى مرحلة التطوير قبل عامين في منصة الجونة السينمائية، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.

الفيلم يرصد رحلة الشاب السورى، سام على، المهاجر إلى لبنان، هربا من الحرب الدائرة فى سوريا، يلتقى فى أحد المعارض الفنية، بـ"جيفرى غودفرا" الفنان الأشهر، فى مجال الفن المعاصر، ويتوصلا إلى اتفاق غريب من نوعه، بحيث يرسم على ظهر "سام" جاعلا منه عملا فنيا حيا، مقابل حصوله على فيزا للسفر للقاء حبيبته فى بلجيكا.

ويحرص مهرجان الجونة على تقديم دورة آمنة ومن أجل تحقيق إجراءات السلامة والأمان والتباعد الاجتماعي بخصوص وباء كورونا (كوفيد-19)، يقوم المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، ويضمن المهرجان وشركة أوراسكوم ومستشفى الجونة توفير مرافق صحية كافية متاحة للجميع في مدينة الجونة مع اتخاذ كل التدابير الضرورية.