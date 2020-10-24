شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. برنامج "واحد من الناس" يتكفل بعملية والد المطربة بوسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكفل برنامج "واحد من الناس" الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى بإجراء عملية لوالد المطربة الشعبية بوسى محمد شعبان بعد تدهور حالته الصحية ولجوئه للإعلام المصرى، وإعلانه عن تهرب ابنته منه، وينشر ”الخليج 365” فيديو للمريض وهو يجرى الإجراءات اللازمة داخل إحدى مراكز العيون البصرية.

وكان عمرو الليثى قد استضاف محمد شعبان الجمعة الماضية، المذاع حاليا على قناة الحياة، وقال: "أنا وبنتى بوسى كانت علاقتنا جيدة، وكنت حينها أعمل فى الديكورات وكانت ظروفى المادية جيدة إلى أن أصيبت عينى، وتوقفت عن العمل، وكانت بوسى ترسل لى كل شهر مبلغا ماليا إلى أن حدثت مشاكل بينها وبين زوجها وبعدت عنى لمدة سنين، وعندما حاولت الاتصا بها كانت قد وضعت رقمى على قائمة المحظورات ولم أتمكن من الاتصال بها".

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وأضاف والد الفنانة بوسى: "لم أقم بتربية بوسى فقد قمت بتطليق والدتها منذ أن كانت طفلة وأمها هى من قامت بتربيتها، وعندما تقابلنا لم تقم بمعاتبنى على تلك الفترة، وأنا معترف أننى قصرت معها فى فترة طفولتها"، وتابع: "حاولت الاتصال بها مرة أخرى إلى أن أخبرنى أحد الأشخاص أن معه رقم آخر لها فاتصل هو عليها وقال لها والدك مريض ويريد أن يراكى، فقالت له سوف أتصل به ولكنها لم تتصل، وحاولت أنا الاتصال بها ولكن دون جدوى إلى أن اتصلت بها من رقم بنت أختها وطلبت منها نقود للعملية ووعدتنى أنها سترسل لى ما أريد".

وتابع والد بوسى: "على هذا الأساس قمت باقتراض بعض النقود من الأقارب ولكنها لم ترسل لى أى نقود مما دفعني ان أطلب من جريدة من خلال وسائل الإعلام وهنا اتصلت بى بوسى وقالت لى يا محمد يا شعبان انسى إن ليك بنت اسمها بوسى".