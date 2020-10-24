شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان ذا ستاليون تؤكد: هذا هو سبب عودتى للمنزل .. اعرف إيه الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يبدو أن نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون من أكثر النجمات عشقا لتربية الحيوانات الأليفة حيث تجد أن قضاء وقتها معهم من أكثر الأوقات الممتعة بالنسبة لها .

نشرت ميجان ذا ستاليون البالغة من العمر ( 25 عاما ) على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " والتى تضم أكثرمن 16.5 مليون شخص صورتين التقطت لها بمجرد وصولها للبيت ، ظهرت ميجان فى لحظة دخولها لمنزلها و هى تدلل الكلاب التى تربيهم وتعتنى بهم فى منزلها وعلقت على الصور فكتبت : " هذا هو سبب عودتى للمنزل " و كأن تعليقها يشيرها أنها تفضل العودة للمنزل من أجل اللعب معهم و تدليلهم .

حصدت صور ميجان ذا ستاليون و هي تدلل كلابها أكثر من 187 ألف LIKES خلال ساعة واحدة فقط .

Advertisements



البوست الخاص بميجان

يذكر أن ميجان ذا ستاليون أشعلت الأجواء مؤخرا بتقديمها أغنية WAP مع نجمة الراب الشهيرة كاردى بى وهو الكليب الذى أثار الكثير من الجدل فور إطلاقه بسبب ظهور نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة وامبراطورة مستحضرات التجميل كيلى جينر بكليب نجمتى الراب الأخير، والذى حمل عنوان "WAP" الذى تم إطلاقه مؤخرا، وهو من إخراج كولين تيلي، وقد ظهر تصوير أحداث الكليب فى قصر غريب الأطوار مليء بالحيوانات البرية والفنانين المشهورين بما فى ذلك نورمانى وروزاليا ومولاتو وسوكيهانا وروبى روز يتجولون فى عدد من قاعاته.