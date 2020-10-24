شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ ينجح فى الصلح بين تامر حسين وعمرو مصطفى بعد خلاف دام عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد خلاف دام لمدة عام كامل، وقطع التعاون الموسيقى بينهما، نجح المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية ومالك نادى ألميريا الإسبانى، فى الصلح بين الشاعرالغنائى تامر حسين، والملحن عمرو مصطفى، حيث نجح المستشار فى الصلح بينهما، لاسيما أن الثنائى كان بينهما تعاون موسيقى وقدما أغانى ناجحة، بالإضافة إلى الأوبريتات الوطنية التى قدماها سوياً، ولذلك اصر تركى آل الشيخ على الصلح بينهما وكتب "توتية" معلقاً: بتمنى أن الخلاف بينكم ينتهي... مش متخيل لما حقابل واحد فيكم مايكونش فيه التاني.. وبعدين ياعمرو مين حيجيب ليك عصير الجوافة.. إذا ليا خاطر الخلاف ده ينتهي حالاً.

واستجاب تامر حسين على الفور لمبادرة المستشار تركى آل الشيخ، وكتب عبر صفحته الشخصية على تويتر قائلاً: انتهى الخلاف يا أبو ناصر، دايما سباق بالخير، وكلنا أخوات، ربنا يباركلك، وترجع بألف سلامة.

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كما استجاب الملحن عمرو مصطفى للصلح الذى دعا إليه المسشتار تركى آل الشيخ قائلا عبر "تويتر": الخلاف انتهى يا أبو ناصر.. خاطرك كبير وتامر أخويا.

ونشر المستشار تركى آل الشيخ تغريدة على "توتير"، معلقاًعلى تغريدة تامر حسين: دا العشم.. ومتنساش عصير الجوافة"، حيث ترجع قصة عصير الجوافة بين الثنائى، حيث كان تامر حسين وقت تسجيل الأغانى أو التجمعات يشترى عصير الجوافة لعمرو مصطفى وهو ما يوضح أواصر الصداقة والمحبة بينهما.