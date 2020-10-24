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شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تنعى حماها المهندس نبيل حلاوة بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة ريهام حجاج حماها رجل الأعمال المهندس نبيل حلاوة، محافظ كفر الشيخ الأسبق، وعضو مجلس الشورى السابق ورئيس هيئة النقل العام الأسبق، بكلمات مؤثرة عبر حسابها على انستجرام.
وكتبت ريهام حجاج، قائلة:" البقاء و الدوام لله وحده توفى إلى رحمه الله تعالى حمايا الحبيب العزيز الغالى المهندس نبيل حلاوة.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون"
ريهام حجاج
والمهندس نبيل حلاوة، هو والد رجل الصناعة وعضو مجلس الشيوخ النائب محمد حلاوة، وتجرى حالياً ترتيبات الدفن فى مقابر العائلة وتحديد مواعيد العزاء.
واليوم السابع تتقدم بخالص العزاء لأسرة الراحل الكبير وللنائب محمد حلاوة .
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