شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تشارك فى الليلة المحمدية "فى صحبة الهادي الأمين" على مسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تشارك الفنانة سوسن بدر في الليلة المحمدية " في صحبة الهادي الأمين "إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده والتي تقدم علي مسرح البالون بالعجوزة .

العرض يشارك في بطولته نخبة من الفنانين منهم بطولة أشرف عبد الغفور، سميرة عبد العزيز، أحمد ماهر، طارق دسوقي"، مع المنشد علي الهلباوي والمنشد محمود التهامي مع كوكبة من المطربين، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول .

في صحبة الهادي الأمين" يخرجه جمال عبد الحميد، تأليف وأشعار مصطفي عياد، ألحان صلاح الشرنوبي، مخرج منفذ أمل أسعد، ديكور محمود سامي، أغاني صفوت زينهم، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، مدير الإنتاج أمل حبيب .

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ويأتي ذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، وتحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال .