شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد تغماوي في مؤتمر تكريمه بالجونة: المهرجان أكد للجمهور كيفية التعايش مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الممثل العالمي سعيد تغماوي خلال المؤتمر الذي إقامه مهرجان الجونة علي هامش منحه جائزة عمر الشريف، إنه فخور بوجوده في الجونة، واصفا ما يحدث في العالم بسبب فيروس كورونا بالجنون، موجها التحية لمهرجان الجونة باعتباره الأول في المنطقة الذي ينطلق بهذا الحجم، موضحا أن العالم أوقف الرياضة والسينما وكل شئ وبدأت فرنسا في وضع قيود الاغلاق من جديد.

وذكر تغماوي أن خاله اصيب بفيروس كورونا ووالدته لا تستطيع زيارة اخيها بسبب قيود السفروأشار تغماوي إلي أنه يجب ان نتعلم كيف نعيش مع المرض وليس نموت مع المرض مثلما يحدث في الجونة ومصر، موضحا انه علي كل شخص الحفاظ علي نفسه بارتداء الماسك والتباعد ولكن يجب ان نعيش مع الفيروس.

وأضاف سعيد أن مهرجان الجونة يمكنك مقابلة العديد من المواهب، بينما مهرجان كان يعتمد علي كونه سوق أفلام وواجهة للسياحة وأوضح ان مهرجان مراكش يعتمد علي إبراز الثقافة وعمل دعاية للسياحة وقرارإلغاه صعب ولكنه جاد بسبب الجائحة، متمنيا أن يحذوالعالم حذو الجونة ونتعايش مع الفيروس ونقيم المهرجانات ونحيي الحياة من جديد.

واستكمل تغماوي حديثه بكونه يمثل الامل للعديد من الناس لانه حقق ما اراد لنفسه وهوما يعطي الأمل للكثيرين وأشار تغماوي انه تلقي ألف رسالة بعد تكريمه أمس الجمعة ولكنه لم يستطيع قراءة منهم إلا ١٠٠ فقط واغلبهم فخورين بما وصلت إليه ويريدون هم أيضا الوصول لأحلامهم وأكد على أنه يري أن أي شخص يؤمن بما يفعل سيصل لما يريد اذا كان لديه موهبة ويعمل ما عليه فعله.

وأضاف سعيد أنه مسلم وكان صغير السن وعربي ولم يكن ليصل إلي ما وصل إليه إلا بالايمان بالمكتوب وبدعوات والديه وقال سعيد إن عمر الشريف كان أول من اقتحم العالمية و قدم العديد من الأدوار وأنه كبر مع افلامه ومقابلته كانت في حد ذاتها إنجاز، وشهد المؤتمر حضور انتشال التميمي مدير المهرجان وبشري.