شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة يفتتح معرض أنسى أبوسیف بعد منحه جائزة الإنجاز الإبداعي .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح مھرجان الجونة السینمائي معرض لأعمال مصمم المناظر الشھیر ومهندس الديكور أنسي أبو سیف،الذي تلقى جائزة الإنجاز الإبداعي لمھرجان الجونة أمس الجمعة. ويضم المعرض اسكتشات وخطوط المناظر الخاصة بأفلام مثل «المومیاء» لشادي عبد السلام و«إسكندریة كمان وكمان» لیوسف شاھین و«الكیت كات» لداود عبد السید و«سرقات صیفیة» لیسري نصر الله . Advertisements یتضمن المعرض بعضًا من ھذه التصمیمات والاسكتشات، ومقاطع من أفلامه ، وبوسترات الأفلام والجوائز التي حصل عليها، إضافة إلي مناظر من «عرق البلح» لرضوان الكاشف، إضافة إلى فيلم «أحلام ھند وكامیلیا» لمحمد خان و«یوم مر.. یوم حلو» لخیري بشارة. وحضر المعرض انتشال التميمي مدير المهرجان وانسي أبو سيف والممثل العالمي سعيد تغماوي والمخرجة هالة خليل والمنتجة ماريان خوري وتامر كروان.

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