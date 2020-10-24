"لسه واقف على رجليه".. محمود عبد المغني يوجه رسالة لـ "محمد رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
كشف الفنان محمود عبد المغني، عن رأيه في الفنان محمد رمضان، وخطواته الفنية والانتقادات التي يتعرض لها.
ونشر عبد المغني، مقطع فيديو من لقاء له بأحد البرامج التليفزيونية، وعلق :" تحية لمحمد رمضان بجد".
وقال محمود عبد المغني، بالفيديو : " محمد رمضان.. فنان مجتهد جدا، وبصراحة كون إنه مستحمل كم الحاجات اللي بيسمعها دي من المنتقدين له، ولسه واقف على رجليه .. فيه ناس متقدرش تقف على رجليها من كمية النقد والحاجات اللي بتقابلهم، فأوجه التحية لمحمد رمضان".
وأضاف : "محمد رمضان كل ما ينزل أغنية أو يطرح فيلم ينتقدوه".
يذكر أن، محمود عبد المغني يشارك في مسلسل "خيط حرير" بطولة مي عز الدين، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، كما يشارك أيضا في مسلسل "شارع 9".
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