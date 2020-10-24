"ما تشوفوا حل ياجدعان"..هذا ما طلبه أيمن بهجت قمر من إدارة الأهلي بشأن أحمد فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، على توجيه رسالة للاعب فريق الأهلي أحمد فتحي، ومناشدة المسئولين بضرورة إيجاد حل له حتى يختم حياته الكروية بالأهلي.

ونشر أيمن، صورة أحمد فتحي، عبر حسابه على تويتر، وعلق : "مش قادر أودعك.. ماتشوفوا حل يا جدعان، لازم يلعب النهائي، ولازم يختم حياته في الأهلي".

يذكر أن، اللاعب أحمد فتحي يرحل بشكل رسمي عن صفوف النادي الأهلي عقب مواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم 31 أكتوبر الجاري، على استاد جهاز الرياضة العسكري، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وستكون تلك المباراة هى الأخيرة له قبل أن ينتقل إلى فريق بيراميدز الذي تعاقد معه لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد أن انتهى تعاقده مع الأهلي.