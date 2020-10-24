صورة وفيديو| هكذا احتفل إيساف بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفل الفنان إيساف بعيد ميلاده، الذي وافق أمس 23 أكتوبر الجاري. نشر إيساف صورة ومقطع فيديو من الاحتفال بعيد ميلاده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". علق إيساف على الصورة :"23\10 عيد ميلادي، أيامك لن تعود، أفعل ما يسعدك". طرح المطرب إيساف أغنية "كل سنة وأنت طيب"، يوليو الماضي، الأغنية تنتمي لأغاني المهرجانات، وتم نشرها عبر صفحة قناة "مزيكا"، على موقع يوتيوب، "كل سنة وأنت طيب" من كلمات طاطا النوبي ومن ألحان وتوزيع محمد حريقة إخراج محمد أنيس.

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