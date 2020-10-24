محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- علاء أحمد:
افتتح منذ قليل، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، معرض لمصمم المناظر الكبير أنسي أبو سيف، وسط تواجد كبير من نجوم الفن، الذي تم تكريمه أمس في حفل افتتاح أقيم بمركز المؤتمرات.
شهد المعرض حضور الفنانة بشرى رئيس العمليات والمؤسس المشارك، والفنان العالمي سعيد تغماوي، وانتشال التميمي مدير المهرجان.
وحرص أنسي على اصطحاب الفنان المغربي سعيد تغماوي بجولة داخل المعرض ليشرح له تفاصيل حصوله على الجوائز والأعمال التي قدمها على مدار مشواره الفني.
ضم المعرض صور رسمها أنسي لمناظر وملابس عدد كبير من الأعمال الفنية، بينها القادسية، أوهام الحب، الكنز، الكيت كات، إبراهيم الأبيض، وبعض من الجوائز التي حصل عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| افتتاح معرض أنسي أبو سيف أحد المكرمين في "الجونة السينمائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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