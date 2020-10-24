تراند اليوم : فيديو| "هاني شاكر" ينهار في البكاء بسبب وفاة ابنته بالسرطان

انهار المطرب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين، لحظة حديثه عن وفاة ابنته دينا قبل سنوات متأثرة برحيلها بمرض السرطان.

وأضاف في مقابلة مع الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة (dmc)، أنه لا يحب يوم عيد الأم، لأن والدته توفيت في هذا اليوم بأزمة قلبية بدون أية مقدمات.

وأشار شاكر إلى أنها لم يكن لديها أي مقدمات مرض، بل كانت في حالة صحية جيدة، وتوفيت فجأة في المنزل نتيجة سكتة قلبية، متذكرًا: "اتصلوا بينا وروحنالها.. دخلت الأوضة حضنتها وبكيت.. كان يوم صعب أوي".

وتطرق في حديثه إلى وفاة ابنته "دينا" متأثرة بمرض السرطان، قائلاً وهو يغالب دموعه: "ربنا ما يوري حد فراق الضنا، بيبقا صعب جدا، إنك توصلي لموقف إن حتة منك نازلة بتحطيها تحت الأرض بإيدك صعب جدا.. لآخر لحظة كان عندي أمل إن ربنا هيشفيها".

وأضاف: "أما تشوفي اللي قدامك متمسك بالحياة لازم تحسسيه إن أنتي كمان عندم أمل في اللي جاي، كانت بتحب الحياة أوي وبتحب ولادها أوي".

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وذكر أنها كنت تحب الحياة وكانت لآخر لحظة متمسكة بالحياة، ولديها أمل في أن ستشفى من المرض

واعتبر أن "أحلى حاجة دينا سابتهالنا في الدنيا هي مليكة ومجدي.. متتخيليش قد ايه بحس إن دينا فيهم، في روحهم وكلامهم وتصرفاتهم، دلوقت عندهم 11 سنة.. عايشين معايا وبيروحوا لوالدهم كتير.. بس أغلب الوقت معايا أنا ونهلة".

ووصف، زوج ابنته الراحلة شريف بأنه بمثابة ابن له، وقال إنه يحبه للغاية، ولا توجد أي خلافات بينهما، وتزوج مؤخرًا ويعيش بالقرب منهم، حتى يتسنى للأولاد زيارته.



