بالأزرق.. إطلالة جذابة لـ رنا رئيس من مهرجان الجونة السينمائي

شاركت الفنانة رنا رئيس متابعيها صورة جديدة لها من حفل إفتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"رنا" صورة لها من الحفل، وعلقت عليها قائلة:"كلما

شعرت باللون الأزرق ، أبدأ في التنفس مرة أخرى"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات .

Advertisements

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة مساء أمس الجمعة، بحضور عدد كبير من نجوم

الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 31 من أكتوبر.

الجدير بالذكر أن رنا رئيس تشارك في مسلسل "جمال الحريم" بطولة نور اللبنانية، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، ودينا فؤاد وإسلام جمال، والفنانة الشابة رنا رئيس ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.