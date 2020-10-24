شاركت الفنانة رنا رئيس متابعيها صورة جديدة لها من حفل إفتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشرت"رنا" صورة لها من الحفل، وعلقت عليها قائلة:"كلماشعرت باللون الأزرق ، أبدأ في التنفس مرة أخرى"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات .
يذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة مساء أمس الجمعة، بحضور عدد كبير من نجومالفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 31 من أكتوبر.
الجدير بالذكر أن رنا رئيس تشارك في مسلسل "جمال الحريم" بطولة نور اللبنانية، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، ودينا فؤاد وإسلام جمال، والفنانة الشابة رنا رئيس ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأزرق.. إطلالة جذابة لـ رنا رئيس من مهرجان الجونة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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