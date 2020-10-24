شاهد.. كريم قاسم برفقة سلمى أبوضيف في مهرجان الجونة السينمائي

شاغرك الفنان كريم قاسم متابعيه مجموعة صور جديدة له خلال حفل إفتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وظهر"قاسم" من خلال الصور برفقة الفنانة سلمي أبوضيف، وعلق عليهم قائلاً:"انطلاق الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي"، وقد تفاعل

معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات .

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة مساء أمس الجمعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 31 من أكتوبر.

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الجدير يالذكر أن آخر أعمال كريم قاسم مسلسل "لما كنا صغيرين"، والذي خاض من خلاله في الماراثون الرمضاني الماضي 2020، من بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، نبيل عيسى.

وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير تدور أحداث المسلسل حول خمس أصدقاء تخرجوا في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع تغير مجريات الأمور.