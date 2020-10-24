تفاصيل وموعد عرض مسرحية أفراح القبة

يبدأ في السابعة مساء العرض المسرحي "أفراح القبة" على مسرح العائم الصغير بالمنيل، ومن المقرر ان تتراوح اسعار التذاكر بين 30 – 50 جنيهًا.

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العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ ، العرض

بطولة عبد المنعم رياض ، محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح ، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، جورج أشرف، هايدى عبدالخالق.

بالإضافة إلى عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، موسيقي وألحان أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.