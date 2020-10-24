شاهد.. أحمد رزق برفقة هاني رمزي وخالد أنور في مهرجان الجونة

شارك الفنان أحمد رزق متابعيه مجموعة صور جديدة له من حفل إفتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وظهر"رزق" من خلال الصور برفقة كل من الفنانين هاني رمزي وخالد أنور، وعلق عليهم قائلاً:"مهرجان الجونة السينمائي"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيها عبر التعليقات .

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة مساء

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أمس الجمعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 31 من أكتوبر.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد رزق مسلسل"بخط الإيد"، بطولة يسرا اللوزي، إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، ومن سيناريو وحوار هالة الزغندي وإخراج شيرين عادل.