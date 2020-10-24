صور جديدة لكندة علوش وزوجها عمرو يوسف في إفتتاح مهرجان الجونة

شاركت الفنانة السورية كندة علوش متابعيها مجموعة صور جديدة لها من حفل إفتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وظهرت"كندة" من خلال الصور برفقة زوجها الفنان عمرو يوسف، وعلقت عليهم قائلة:"مع حبيبي، أبو حياة"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات .

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان

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الجونة السينمائي في دورته الرابعة مساء أمس الجمعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 31 من أكتوبر.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال كندة علوش حكاية"ضي القمر"،ضمن حكايات مسلسل"إلا أنا"، بطولة: محمد علاء، محمد شاهين، أحلام الجريتلي، تأليف عبير سليمان، إخراج أحمد حسن.