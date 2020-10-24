صور.. بسمة عن إطلالتها في مهرجان الجونة: أحب هذا الفستان

شاركت الفنانة بسمة متابعيها مجموعة صور جديدة لها من فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"بسمة" صور لها من فعاليات المهرجان، وعلقت عليهم قائلة:"أحب هذا الفستان، والأقراط الجميلة"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة مساء أمس الجمعة، بحضور

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عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 31 من أكتوبر.

يذكر أن بسمة إنتهت مؤخراً من تصوير فيلم "ماكو"، بطولة نيقولا معوض، والفنان التركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، من تأليف أحمد حليم، إخراج محمد هشام.