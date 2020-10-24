الليلة.. أمنية حسن تحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

تستعد الفنانة أمنية حسن وفرقتها لإحياء حفل غنائي فى ساقية عبدالمنعم الصاوي، مساء اليوم، السبت، وذلك على مسرح النهر في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن تقدم أمنية خلال الحفل مجموعة متميزة من الأغاني المصرية المعاصرة بشكل جديد لجمهور الساقية.

يذكر أن أمنية حسن هى مطربة وممثلة مسرحية حصلت على لقب أفضل صوت فردى فى جامعة عين شمس لمدة 5 سنوات متتالية، وحصلت على أفضل ممثلة على الجامعة لمدة 3 سنوات متتالية.

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الحلم الأكبر لأمنية هو حلم الباند

الشخصى الذى يعبر عن شكل الموسيقى المختلف والمميز لشكل الباند، وتقدم أمنية حسن اللون الشرقى الممزوج.

جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.