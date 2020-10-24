بالفيديو: يوتيوبر روسي يحرق سيارة مرسيدس بقيمة 170 ألف دولار

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ 8 دقائق

في خطوة طرحت علامات استفهام، أحرق اليوتيوبر الروسي ميخائيل ليتفين سيارته من نوع مرسيدس GT63 والتي يقدر ثمنها بنحو 170 ألف دولار.

وقام ليتفين بتصوير عملية الحرق ونشرها على قناته على اليوتيوب، اليوم السبت، تحت عنوان “ الحرق الحرق واضح“.

ويظهر في الفيديو ليتفين يقود سيارته إلى حقل، ومن ثم يصب البنزين عليها وبعد ذلك يتحرك إلى مسافة آمنة ويشعل النار وهو يأكل، مغادرا المكان بسيارة قديمة صنعت في زمن الاتحاد السوفيتي.

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وبحسب وكالة ”ريا نوفوستي“، اشترى ليتفين السيارة في مايو 2019، ولكن بعد مرور بعض الوقت، بدأت المشاكل تظهر فيها باستمرار، الأمر الذي أدى إلى خلاف مع الوكيل الرسمي للشركة، فقرر أن يحرقها.

وعلق ليتفين على الفيديو: ”فكرت لفترة طويلة فيما يجب أن أفعله بعد الصراع مع مرسيدس.. في رأيي الفكرة هي النار، هذا كل شيء.. النهاية..“.