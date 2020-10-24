تراند اليوم : أيتن عامر بتصوت وبستنجد بجوزها : فيه برص في الفستان !! – فيديو

شاركت الفنانة أيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم مساء اليوم.

ظهرت أيتن في بث مباشر عبر حسابها على Instagram، برفقة زوجها من داخل فندق الإقامة، وظهرت خلاله وهي تشير لزوجها بأن هناك “برص” على الحائط، قائلة: “شايف البرص على الحيطة أهو.. الأبراص ورايا ورايا”، واستكملت تصوير الفيديو من داخل المصعد، لتكشف أن الإطلالة من اختيار زوجها.

يُذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الجونة تقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلما من 42 دولة.