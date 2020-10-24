تراند اليوم : نرمين الفقي خطفت التريند من الراقصة لوردينا – اتفرج

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.

وظهرت بها نرمين الفقي، بجمبسوت كاجوال من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومرتديا معه تي شيرت نصف كم باللون الأبيض ومخطط بالأزرق، وانتعلت حذاء رياضي باللون الكحلي، وحملت حقيبة يد باللون الأزرق.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الجذاب.

كما اختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها.

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ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط بسيط لأكمال إطلالتها.