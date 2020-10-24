تراند اليوم : بين يد الله – الموت يفجع ريهام حجاج في الجونة

أعلنت الفنانة ريهام حجاج منذ قليل وفاة أيمن حلاوة والد زوجها محمد حلاوة.

وعبر حسابها على Facebook، كتبت ريهام حجاج “البقاء والدوام لله وحده، توفى إلى رحمة الله تعالى حمايا الحبيب العزيز الغالى المهندس نبيل حلاوة”، وتابعت “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك لمحزنون “.

على صعيد آخر، يستعد المخرج طارق العريان بخوض أول تجربة رمضانية في موسم رمضان 2022، من خلال مسلسل “باسيل” من بطولة الفنانة ريهام حجاج.

وكان من المقرر دخول المسلسل في السباق الرمضاني لموسم 2021، إلا أنه تم تأجيله، بسبب ظروف جائحة كورونا وصعوبة التصوير والسفر، حيث يتم تصوير أغلب المشاهد في بعض الدول الأوروبية والعربية، وذلك لطبيعة المسلسل وقصته الفريدة.

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مسلسل “باسيل” بطولة ريهام حجاج، بالاشتراك مع عدد كبير من الفنانين، إخراج “صقر” وقصة وإشراف على الكتابة المخرج طارق العريان.

وعرض لريهام حجاج في رمضان الماضي مسلسل “لما كنا صغيرين”، والذي شارك في بطولته كل من خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم قاسم، ونسرين أمين، محمود حجازي، ونبيل عيسى، ومنة فضالي، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.