خاص.. بعد رفضه من الجمهور سعد لمجرد يقدم هدية للمصريين

رنا صلاح الدين - يحرص الفنان المغربي سعد لمجرد على مصالحة الجمهور المصري، وذلك بعد رفضهم له ولتواجده لإحياء حفل غنائي في مصر، كان سبق وأعلن عنه من قبل إدارة مسرح "كايرو شو"، إلا إنه تم إلغائه بسبب هجوم الجمهور عليه وقيامهم بتفعيل هاشتاج "#سعد_لمجرد_مغتصب".

وعلم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره المقربة من الفنان سعد لمجرد، أن شغله الشاغل في الوقت الحالي هو إرضاء جمهوره المصري، وهذا ما جعله يفكر في تقديم مفاجأة لهم، مشيرين إلى إنه بصدد تقديم أغنية وطنية يصالح من خلالها جمهوره في مصر.

وأشارت مصادرنا إلى إن سعد لمجرد عرض عليه مؤخرا تقديم عمل سينمائي، والعمل يريد صانعه أن يكون عمل استعراضي، خاصة وإن سعد لم يطل على جمهوره من خلال السينما قبل ذلك، على الرغم من كونه انتهى من تصوير فيلم سينمائي مغربي قبل ذلك، ولكنه لم يعرض حتى الأن بسبب الأزمات والقضايا العديدة الذي دخل فيها سعد لمجرد خلال الفترات السايقة.

يذكر أن الفنان سعد لمجرد أعلن عبر صفحاته على منصات السوشيال ميديا، بأنه يقوم حاليا بتصوير الجزء الثاني من أغنيته "عدى الكلام"، وقام لمجرد بنشر كواليس التصوير أثناء تواجده في اللوكيشن.