كاترينا كايف تحتفل بالذكرى السنوية الأولى لعلامتها التجارية

رنا صلاح الدين - قامت ممثلة بوليوود كاترينا كايف بإضفاء لمسة بارعة في مسيرتها المهنية الاحترافية عندما أطلقت علامتها التجارية الخاصة بالمكياج Kay Beauty بالتعاون مع Nykaa، في أكتوبر من العام الماضي. بدأت الممثلة بمجموعة متنوعة من المنتجات. وبهذه الطريقة، أكملت عام بالفعل على إطلاقها.

للاحتفال بهذا اليوم، شاركت كاترينا كايف صور من وراء الكواليس مع فريقها وكيف ظهرت علامتها التجارية.

وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام يوم الخميس "لقد كان الماكياج جزءًا فطريًا من رحلتي، من عروض الأزياء إلى الشاشة الكبيرة. ، لقد كان حلمي دائمًا إطلاق علامة جمال، وهو شيء سيكون امتدادًا لي أنا وما أشعر به تجاه الجمال.

وعن عملها السينمائي، ستظهر كاترينا كايف في دور البطولة بفيلم المخرج روهيت شيتي و اكشاي كومار Sooryavanshi. كما أنها تستعد لفيلم البطل الخارق لعلي عباس ظفر.