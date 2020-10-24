سوسن بدر تحتفل بالمولد النبوي في مسرح البالون.. أعرف التفاصيل

رنا صلاح الدين - تشارك الفنانة سوسن بدر في الإحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذلك من خلال إحتفالية ينتجها البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية تحت رئاسة المخرج عادل عبده.

وتطل الفنانة سوسن بدر في الإحتفال بالليلة المحمدية، وذلك من خلال العمل المسرحي " في صحبة الهادي الأمين"، الذي يقدم على خشبة مسرح البالون بمنطقة العجوزة.

ويشارك في بطولة "في صحبة الهادي الأمين" إلى جوار الفنانة سوسن بدر كلا من الفنانين، أشرف عبد الغفور، وسميرة عبد العزيز، وأحمد ماهر، وطارق دسوقي، والمنشد علي الهلباوي، والمنشد محمود التهامي، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول.

"في صحبة الهادي الأمين" من إخراج جمال عبد الحميد، وتأليف وأشعار مصطفي عياد، ومن ألحان صلاح الشرنوبي، ويأتي العرض في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، وتحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال .