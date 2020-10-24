صور.. تكريم حكيم وسميرة أحمد ودينا فؤاد واللمبي في جامعة مصر

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رنا صلاح الدين - كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أمس الجمعة عدد من الفنانين، وذلك أثناء حفل تخرج كلية الإعلام وتكنولوجيا الإتصال بالجامعة، الذي أحياه المطرب حكيم، وحرص على غناء أغنية "الجيش المصري الجبار"، وسط تفاعل كبير من قبل الحضور معه.
وكرمت إدارة الجامعة الفنان حكيم كأفضل مطرب شعبي في الوطن العربي، فيما كرمت كلا من الفنانة الكبيرة سميرة أحمد والفنان محمد سعد والفنان ماجد المصري، وذلك لتميزهم في أعمالهم الدرامية والوطنية.
تكريم الفنانين من قبل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
كما كرمت الفنانة دينا فؤاد كأفضل ممثلة من قبل إدارة الجامعة، وذلك عن دورها في مسلسل "الأخ الكبير"، التي شاركت في بطولته إلى جوار الفنان محمد رجب، وأيضا عن دورها في مسلسل "الاختيار"، التي شاركت في بطولته إلى جوار الفنان أمير كرارة والفنان أحمد العوضي.
تكريم الفنانين من قبل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
وأعرب الفنانين المكرمين عن سعادتهم بهذا التكريم، وحرص المطرب حكيم على توجيه رسالة للخريجين الجدد طالبهم فيها بالسعي والإجتهاد وإستكمال المسيرة من أجل تحقيق الحلم والهدف، وطالبهم أن يعملوا دائما لصالح خدمة وطننا مصر.
تكريم الفنانين من قبل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
كما أكدت دينا فؤاد أن هذا التكريم له مكانة خاصة لديها، وذلك لكونه من صرح علمي كبير مثل "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مشيرة إلى إنه بمثابة الجائزة بالنسبة إليه، وترى إنه يؤكد على تواصل الأجيال.
تكريم الفنانين من قبل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
تكريم الفنانين من قبل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
تكريم الفنانين من قبل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
تكريم الفنانين من قبل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
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