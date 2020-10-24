لأمر طارئ ريهام حجاج تغادر مهرجان الجونة.. أعرف السبب

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة ريهام حجاج عن وفاة المهندس نبيل حلاوة والد زوجها محمد حلاوة، وذلك عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كتبت ريهام: "البقاء والدوام لله وحده، توفى إلى رحمة الله تعالى حمايا الحبيب العزيز الغالي المهندس نبيل حلاوة، إنا العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون".

وفاة والد زوج الفنانة ريهام حجاج

وتسبب هذا الأمر في مغادرة ريهام حجاج لمهرجان الجونة، الذي بدأت فاعليات دورته الرابعة أمس الجمعة، حيث قررت المغادرة فور علمها بخبر وفاة والد زوجها.

يذكر إن أخر إطلالة للفنانة ريهام حجاج كانت من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين"، التي نافست به في المارثون الرمضاني الماضي، والتي تعاونت خلاله مع الفنانين، محمود حميدة، وخالد النبوي، ونسرين أمين، وكريم قاسم، ونبيل عيسى، وآخرين، وهو من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمد علي.