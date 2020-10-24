بلاغ يتهم النجمة الهندية كانجانا رانوت بإثارة الكراهية

رنا صلاح الدين - زعمت النجمة الهندية كانجانا رانوت يوم الجمعة أن الحكومة تحاول وضعها في السجن بعد تقديم بلاغ ضدها في محكمة مومباي.

وكان محام مقيم في مومباي قد تقدم يوم الخميس ببلاغ جنائي ضد الممثلة بزعم نشرها تغريدة "خبيثة" ضد القضاء بعد أن أمرت محكمة محلية بتحرير بلاغ ضدها.

والجدير بالذكر أن شرطة مومباي كانت قد أصدرت بالفعل استدعاءات لـ رانوت وشقيقتها رانجولي للاستجواب الأسبوع المقبل بعد رُفعت قضية ضد الثنائي بناءً على أمر من قاضي محكمة باندرا بسبب شكوى أخرى.

قدم المحامي على كاشف خان ديشموخ، الخميس، شكوى أمام محكمة الصلح في أنديري، متهمًا كانجانا رانوت بمهاجمة شرطة وحكومة ولاية ماهاراشترا فيما يتعلق بقضية وفاة الممثل سوشانت سينغ راجبوت والتحريض على الفتنة والتنافر بين مجموعتين دينيتين من خلال تغريداتها.

وقال البلاغ إن الممثلة "لا تحترم الجاليات المتنوعة في الهند، وقانون الأرض والهيئات الحكومية المخولة"، بل إنها استهزأت بالقضاء.