حمادة هلال لـ"الخليج 365": مقولتش محمد رمضان سرق أغنيتي

رنا صلاح الدين - بدأت أزمة جديدة بين الفنان حمادة هلال والفنان محمد رمضان، وذلك بعدما قام الأخير بطرح جزء من أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "الشرع حلل أربعة" عبر صفحاته على مواقع السوشيال ميديا، معلنا إنه سيقوم بطرحها خلال الفترة المقبلة.

وفي اليوم التالي لنشر محمد رمضان مقطع أغنيته "الشرع حلل أربعة"، قام الفنان حمادة هلال بنشر برومو لأغنية جديدة تحمل عنوان "الشرع محللي أربعة"، وهو ما جعل العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي يعلنون عن بدء أزمة بين الفنانين محمد رمضان وحمادة هلال، الذي أكد في تصريحات له إن هذه الأغنية سبق وانتهى منها منذ فترة، في حين أن البعض بدأ في إتهام رمضان بسرقة الأغنية من حمادة هلال.

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وفي تصريح خاص لموقع "الخليج 365" قال محمود رمضان الشقيق الأكبر للفنان محمد رمضان ومدير أعماله، إن شقيقه محمد لا يعلم شئ عن أغنية الفنان حمادة هلال، وإن الأغنية ما هي إلا أغنية عرضت على شقيقه وأعجب بها فقرر غنائها.

وقال حمادة هلال في تصريح خاص لموقع "الخليج 365" إنه لا يتهم الفنان محمد رمضان بسرقة أغنيته كما يردد البعض، مشيرا إلى إنها قد تكون توارد خواطر بالفعل، ولكنه أكد إنه قال في حين ثبوت سرقة أيا من أغانيه بشكل عام سيتخذ موقف تجاه ذلك، ولكنه لم يوجه إتهام صريح للفنان محمد رمضان.

وأضاف هلال وأكد إنه حصل على حقوق ملكية أغنية "الشرع محللي أربعة" منذ 3 أشهر سابقة، وسبب تأجيله لطرحها يرجع لعدة ظروف، وتعاون خلالها هلال مع الشاعر الغنائي محمود سليم، والملحن جابر جمال، والموزع الموسيقي مونتي، وأشار إلى إنه قرر أن يطرحها حتى لا يضيع مجهوده الذي بذله فيها.

يذكر إن الفنان محمد رمضان يتواجد حاليا في مدينة دبي بدولة الإمارات، حيث يقوم بتصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "الشرع حلل أربعة"، فيما يتواجد الفنان حمادة هلال في مصر وقرر طرح أغنيته التي تحمل أسم "الشرع محللي أربعة" المتشابه مع اسم أغنية رمضان الجديدة في خلال أيام قليلة.