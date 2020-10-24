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شكرا لقرائتكم "دراما كوين".. أول مسلسلات أبلة فاهيتا بتوقيع نتفليكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - خطوة جديدة تقدمها الدمية المصرية المعروفة باسم "أبلة فاهيتا"، من خلال اقتحامها مجال الدراما التلفزيونية بمسلسل من الأعمال العربية الأصلية لشبكة "نتفليكس".
فقد انتهت "أبلة فاهيتا" من تصوير حلقات الموسم الأول من مسلسل "دراما كوين" الذي تقوم ببطولته الدمية الشهيرة، بصحبة طفليها "كارو" و"بودي"، وكذلك مشاركة عدد آخر من النجوم أبرزهم باسم سمرة ودنيا ماهر وأسامة عبد الله.
والمسلسل من إخراج خالد مرعي، فيما تولى كتابته وتأليفه مجموعة من الكتاب بصحبة أبلة فاهيتا، على أن يتم عرضه في النصف الأول من العام المقبل.
دراما حافلة بالإثارة
ويتناول المسلسل الجانب الإنساني الخاص بالدمية المصرية في دراما كوميدية حافلة بالإثارة، لتجد الأبلة نفسها مطاردة من قبل العدالة ما يدفعها للافتراق عن ابنيها كارو وبودي، ولكنها لن تتوانى عن فعل شيء من أجل العودة إلى طفليها مرة أخرى، ليصبح السؤال المطروح هو "هل تنجح أبلة فاهيتا في لم شمل عائلتها من جديد؟".
إلى ذلك، انطلق تصوير الجزء الأول من المسلسل مطلع شهر أغسطس/آب الماضي وسط إجراءات احترازية عالية بسبب مخاطر فيروس كورونا المستجد، وانتهى التصوير قبل أيام.
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