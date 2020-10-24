شكرا لقرائتكم "دراما كوين".. أول مسلسلات أبلة فاهيتا بتوقيع نتفليكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خطوة جديدة تقدمها الدمية المصرية المعروفة باسم "أبلة فاهيتا"، من خلال اقتحامها مجال الدراما التلفزيونية بمسلسل من الأعمال العربية الأصلية لشبكة "نتفليكس".

فقد انتهت "أبلة فاهيتا" من تصوير حلقات الموسم الأول من مسلسل "دراما كوين" الذي تقوم ببطولته الدمية الشهيرة، بصحبة طفليها "كارو" و"بودي"، وكذلك مشاركة عدد آخر من النجوم أبرزهم باسم سمرة ودنيا ماهر وأسامة عبد الله.

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والمسلسل من إخراج خالد مرعي، فيما تولى كتابته وتأليفه مجموعة من الكتاب بصحبة أبلة فاهيتا، على أن يتم عرضه في النصف الأول من العام المقبل.