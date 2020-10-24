شكرا لقرائتكم خبر حزين من شريهان.. وصورة لأخيها وزوجته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في خبر حزين، أعلنت النجمة المصرية شريهان، الأربعاء، وفاة أرملة شقيقها الفنان الراحل عمر خورشيد، وذلك عبر حسابها على "تويتر".

ونشرت صورة للراحلة دينا خورشيد، مع شقيقها، وعلقت: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ في حبيبة أمي وحبيبتي.. زوجة أخي المرحوم عمر خورشيد".

ودينا هي الزوجة الأخيرة للفنان عمر خورشيد الذي تزوجها عام 1977 بعد انفصاله عن النجمة ميرفت أمين، وقبل ذلك تزوج الفنانة مها أبوعوف وفق ما ذكرته صحف مصرية محلية.

يشار إلى أن دينا خورشيد هي سيدة أعمال لبنانية، قابلها عمر في لبنان أثناء تصوير أحد أفلامه وتزوجها وكانت إقامتهما في مصر، دام زواجهما فترة مستقرا، وشهد تألق كل منهما في مجاله وعمله لكن في النهاية نشبت الخلافات وتعددت ولم يحدث الطلاق بالرغم من نية عمر لكن وافته المنية قبل أن يتمه.