هاني رمزي عن مهرجان الجونة: "افتتاح جميل وتحدي الكورونا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرص الفنان هاني رمزي، على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة هذا العام.
ونشر رمزي، صورة له من الحفل عبر حسابه على إنستجرام، وعلق :" افتتاح جميل وعظيم لمهرجان الجونة السينمائي، وتحدي الكورونا ".
وأقيم مساء أمس الجمعة، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بحضور كوكبة من نجوم الفن.
يذكر أن، الدورة الرابعة بمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر، ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلمًا من 42 دولة.
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