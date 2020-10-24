اليوم.. عرض أولى حلقات حكاية "لازم أعيش" لجميلة عوض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تعرض اليوم السبت، أولى حلقات حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا"، الذي تخوض بطولته الفنانة الشابة جميلة عوض، وتعرض حلقاته على قناة dmc.

"لازم أعيش" بطولة: جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبو ضيف، فراس سعيد، باسم مغنية، سلوى محمد علي، ومن تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.

مسلسل "إلا أنا" قصة الكاتب يسري الفخراني، وتم عرض 5 حكايات منه هم : "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، وتم إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور مقررالبدء في تصويرها قريباً.

يعتمد المسلسل على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.