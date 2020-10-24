وفاة والد زوج الفنانة ريهام حجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلنت الفنانة ريهام حجاج، منذ قليل، عن وفاة حماها المهندس نبيل حلاوة، والد زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

وكتبت ريهام، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة : "البقاء والدوام لله.. توفى إلى رحمة الله تعالى.. حمايا الحبيب العزيز الغالي المهندس نبيل حلاوة.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج، مسلسل" لما كنا صغيرين " الذي عرض في دراما رمضان الماضي.