سعيد تغماوي: سعيد بوجودي في "الجونة السينمائي".. وهذه قيمة عمر الشريف عالميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

أعرب الفنان المغربي سعيد تغماوي عن سعادته بالتواجد في مهرجان الجونة السينمائي، وذلك في مؤتمر صحفي أقيم ضمن برنامج تكريمه في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وأضاف في المؤتمر الذي أدار الحوار فيه مدير المهرجان انتشال التميمي، بحضور الفنانة بشرى "سعيد جدا لوجودي هنا، كنت متحمس لوجودي بينكم، تشاهدون ما يحدث في العالم كله من حدث مجنون نتيجة تأثير فيروس كورونا كوفيد 19".

وأكد أن أهمية إقامة الدورة الرابعة لمهرجان الجونة، رغم ما يشهده العالم يرجع لكونه أول مهرجان عربي يُقام منذ فترة طويلة بسبب كورونا، مضيفا "بسبب كورونا عشنا وقت مفيش أفلام، مفيش رياضة، مفيش سفر، عندما حدثوني للمجيء للجونة كنت سعيد".

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تغماوي أشار إلى أن انتشار فيروس كورونا، تسبب في فقدانه لأحد أفراد عائلته، مشيرا لان خاله رحل بسبب المرض ولم تستطع والدته الذهاب لوداعه.

وتابع تغماوي "المهرجان مهم جدا اول حدث في العالم بيقول اننا ممكن نتعايش مع هذا الفيروس، لا فقط أن نموت منه، نحن نقدر على العيش في وجوده وهذا ما يجب علينا القيام به"، مثنيا على قرار آل ساويرس بإقامة المهرجان "نجيب وسميح ساويرس محاربان لاتخاذهما قرارا باقامة هذا الحدث المدهش والمهم، دي اشارة للعالم نحن هنا وليس مرضى".

سعيد تغماوي لعب في بداية حياته الملاكمة وحقق فيها نجاحات كبيرة، لكنه اختار التركيز في السينما، وعن هذا قال "البوكسينج متعب وعنيف جدا، أنا الآن أفضل ألعب بوكس مع السينما، البوكسينج ساعدتني لأكون رجل، أنا رجل حقيقي".

وعن ذكرياته مع الفنان الراحل عمر الشريف، الذي حصل على جائزة تحمل اسمه أمس من الجونة السينمائي "لدي ذكريات رائعة، زي ما قلت أمس عمر الشريف وقت عرفته كانت السينما سحر وهو حلم، وكان فنان عربي يحقق شهرة عالمية، وصاحب شخصية مختلفة، وكان أول ممثل في هوليوود يحقق فيلمه مليون دولار وأكثر هذه هي قيمة عمر".

"الجونة السينمائي" انطلقت فعاليات دورته الرابعة أمس الجمعة 23 أكتوبر وتستمر حتى 31 من نفس الشهر.