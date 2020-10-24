سعد الصغير يكشف عن هديته لجمهور الأهلي في حال الفوز ببطولة إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : كشف الفنان سعد الصغير، عن الهدية التي يعدها لجمهور النادي الأهلي في حال الفوز ببطولة إفريقيا. وكتب الصغير، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا : "في حال فوز النادي الأهلي ببطولة إفريقيا.. هدية مني للنادي الأهلي أغنية قريباً بإذن الله.. وارفع راسك فوق، انت أهلاوي.. انتظروا قريباً النادي الأهلي". يذكر أن، الأهلي وصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه أمس الجمعة، على فريق الوداد المغربي بنتيجة ٣ أهداف مقابل هدف، في مباراة الإياب التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة الذهاب انتهت أيضا بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.

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