أنسي أبوسيف يهدي تكريمه لشادي عبدالسلام.. وفرح الديباني تغني "قصة حب" لرثاء الفنانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب المخرج بيتر ويبر رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، عن سعادته بتواجده في مصر، مؤكدا أنه يعتبرها مكانه المفضل.

وشهد حفل الافتتاح عدد من المشاهد البارزة، بينها تكريم مهندس الديكور أنسي أبو سيف، وعرض فيلم قصير، ضم شهادات نجوم الصناعة الذين تعاونوا معه، بينهم "خالد النبوي، المخرج داوود عبدالسيد، المخرج مروان حامد، والمخرج شريف عرفة".

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وقال انسي أبو سيف خلال تكريمه: مش لاقي كلام أقوله الحقيقة، وما عرفش أصلا أتكلم أنا ممكن أرسم. أنا بشكر المهرجان إنهم منحوا جائزة لمطبخ السينما، هذه الجائزة مهمة لمهنة من أهم المهن في السينما وهو الديكور أو المنظر.

وأضاف: الفضل يرجع للناس اللي استحملوني من عمال وفنانين، والفضل الحقيقي للمخرجين اللي استحملوني وتعلمت منهم، عشان أنا كنت متعب شوية، إنما برضه الفضل يرجع لصاحبي اللي علمني وخلاني أقف الآن هنا وأهدي له هذه الجائزة، أستاذي ومعلمي شادي عبدالسلام.

ليتم تقديم بعدها أغنية "قصة حب" لرثاء الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا خلال عام 2020 ، من كلمات أحمد رشاد وتوزيع مصطفى الحلواني وغناء فرح الديباني، وسط تأثر كبير من قبل الحضور الذين لم يستطيعوا أن يمنعوا دموعهم.