أبرز فعاليات "الجونة السينمائي" اليوم السبت.. بينها "حارس الذهب" لأحمد مالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ اليوم السبت 24 أكتوبر، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي من عروض أفلام وندوات، بعد انطلاقه أمس في حفل افتتاح أقيم بمركز المؤتمرات بحضور نجوم الفن.

ومن أبرز الفعاليات..

يشهد مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة استقبال فريق فيلم حارس الذهب، على السجادة الحمراء بطولة أحمد مالك، في الخامسة والنصف مساء، على أن يُعرض الفيلم في السادسة والنصف مساء.

تستقبل قاعة أوديماكس، في الثالثة عصرا العرض الثاني لفيلم الافتتاح "الرجل الذي باع ظهره" إخراج كوثر بن هنية.

وفي السادسة والنصف يُعرض فيلم "إمح التاريخ"، وفي التاسعة والنصف مساء "وغدا العالم بأكمله".

وفي سي سينما 1، يُعرض الساعة 2:45 عصرا فيلم "حكايات سيئة"، في السادسة والنصف مساء يشاهد الحضور فيلك "سباعية: قصة هونج كونج"، وفيلم "لن تثلج مجددا" في التاسعة والنصف.

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وفي سينما سي سينما 2، يُعرض في الثالثة والنصف عصرا فيلم جزائرهم، وفي السادسة والربع فيلم "مُشع".

الندوات:

يُقام في الساعة 11 صباحا، مؤتمر صحفي لسعيد تغماوي في قاعة أودي ماكس.

في الساعة الثانية عشرة ظهرا، يتم افتتاح معرض أنسي أبو سيف بالجامعة الألمانية.

وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا، تُقام جلسة نقاش عن أفكار لصناعة الأفلام، بحضور نجيب ساويرس، شيرين رضا، أنسي نجيب، محمد حفظي في البلازا.

في الثانية ظهرا، يُعقد لقاء صحفي لصناع فيلم الافتتاح "الرجل الذي باع ظهره".