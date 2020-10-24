هيلدا خليفة: سعيدة بوجودي في مصر.. و"الجونة السينمائي 4" دورة استثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قدمت الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، ووجهت الشكر لرامي عياش لتحضيره أغنية "دقي يا مزيكا"، في وقت قياسي لتكون جاهزة لحفل الافتتاح، معربة عن سعادتها بتواجدها في مصر وخاصة في مدينة الجونة، وتقديم دورة استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي.

هيلدا قالت إن المهرجان منذ انطلاقه كان قد أطلق شعار سينما من أجل الإنسانية، ولم يكن يعرف أن كل هذا سوف يحدث، موجهة الشكر لإدارة المهرجان ومشيدة بالإجراءات الاحترازية الموجودة داخل كل مكان في الجونة.

المهرجان انطلقت فعالياته بحفل افتتاح أقيم في مركز المؤتمرات، ويستمر حتى 31 أكتوبر الجاري.