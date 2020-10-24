وفاة والد زوج الفنانة ريهام حجاج

أعلنت الفنانة ريهام حجاج عن وفاة والد زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتبت ريهام عبر حسابها قائلة : "البقاء والدوام لله وحده توفى إلى رحمة الله تعالى حمايا الحبيب العزيز الغالي المهندس نبيل حلاوة.. إن العين لتدمع وإن القلب

ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون".

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج مسلسل "لما كنا صغيرين" في إطار تشويقي مثير تدور أحداث المسلسل حول خمس أصدقاء تخرجوا في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور

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الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع تغير مجريات الأمور.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، نبيل عيسى، وهاني عادل، كريم قاسم، محمود حجازي، منة فضالي، أشرف زكي، حسن عبدالله، عبدالرحيم حسن، عماد رشاد، هلا السعيد، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي، والعمل شراكة إنتاجية بين المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة ارت ميكر للمنتج أحمد عبدالعاطي.