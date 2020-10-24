شاهد.. أشرف زكي وزوجته روجينا في حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي

شارك الفنان أشرف زكي متابعيه مجموعة صور جديدة له من إفتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وظهر "زكي" من خلال الصور برفقة زوجته الفنانة روجينا، وعلق عليهم قائلاً:" افتتاح مهرجان الجونة السينمائي فى دورتة الرابعة ٢٠٢٠"، وقد تفاعل معه الكثير من

متابعيه عبر التعليقات.

وعلقت الفنانة روجينا عليه قائلة:"يا عمري"، كما علقت الفنانة ندى عادل قائلة:" ماشاءالله ربنا يحفظكم ".

يذكر أنه تم إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة مساء أمس الجمعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 31 من

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أكتوبر.

يذكر أن آخر أعمال أشرف ذكي الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، إسلام جمال، مصطفى درويش، فراس سعيد،إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي، إخراج مجدي أبو عميرة، وتدور أحداثه حول قوت التي تعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.