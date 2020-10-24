الإثنين.. عرض الفيلم الروائي "زيانا" بالهناجر

تعرض سينما الهناجر " بساحة الأوبرا"، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية ، في السابعة مساء الاثنين 26 أكتوبر، الفيلم الروائي العماني الطويل" زيانا" للمخرج خالد الزدجالي، وذلك ضمن نشاط نادي سينما

دول البحر المتوسط .

يشار إلى أن الفيلم انتاج عماني هندي مشترك، شارك في كتابة السيناريو خالد الزدجالي، فيصل الزدجالي وفاطمة السالمية، بطولة نورة الفارسي،

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علي العمري، السيد غوباكومار.

تدور احداث الفيلم حول " زيانا" الفتاة العمانية الشابة التي تتعرض لمحاولة تحرش، مما يتسبب لها في ازمة نفسية عميقة ، ومع التزام الصمت من قبل اسرتها حيال هذه الواقعة ، تنتقل للاقامة في الهند وتتوالى الأحداث .