بعد تصدرها تريندات السوشيال ميديا.. معلومات لا تعرفها عن هدى الإتربي

لفتت الفنانة هدى الإتربي الأنظار إليها خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، عقب ظهورها بفستان أسود ما جعلها تصدرت تريندات محرك البحث العالمي "جوجل".

وظهرت هدى خلال الحفل ترتدي فستانًا بسيطًا طويلًا أسود اللون عاريًا من الصدر ويغطي منطقة الذراعين ومفتوحًا حتى الركبتين، وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لا تعرفها عن هدى الإتربي:

درست الحقوق بجامعة القاهرة.

انضمت لمسرح المدرسة وفيه شاركت في العديد من المسرحيات لشيكسبير وعدة مسرحيات غنائية واستعراضي أخري.

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تخرجت وقررت العمل في التمثيل فدرست التمثيل في عدة ورش داخل مصر.

شاركت في أفلام قصيرة تم عرضها في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2016.

وكانت 2018 هي بداية ظهورها الأول علي شاشة السينما في فيلم علي بابا لتنطلق بعدها مسيرتها.

واستطاعت في وقت قصير أن تلفت الأنظار لتنضم بعدها

لعدة أعمال ناجحة مثل : "كلبش، نادي الرجال السري، فرصة تانية، الوجه الأخر".

والجدير بالذكر أنه انطلق مساء أمس، الجمعة، حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وشهد الحفل التزام كامل بالإجراءات الوقائية والتعقيم للحفاظ على سلامة جميع الحضور، ومن المقرر تستمر فعالياته حتى 31 من نفس الشهر.

وحرصت إدارة مهرجان الجونة السينمائي على تأبين الفنان محمود رضا من خلال عرض استعراضي مستوحى من تصميم رقصات الفنان الراحل محمود رضا وفرقته الشهيرة وحقق نجاحا كبيرا.