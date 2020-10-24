شاهد.. مراد مكرم يوجه رسالة لمنتقدي إطلالات الفنانات في افتتاح مهرجان الجونة

علق الفنان مراد مكرم على سخرية نشطاء السوشيال ميديا من بعض إطلالات الفنانات خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتب "مكرم" عبر صفحته قائلًا : "بدلما تعرضي صور الفساتين اللي ما عجبتكيش وتتنمري وتستظرفي دمك، والله أعلم ذوقك في اللبس بالنسبة للناس ايه، أشيك بكتير أنك تعرضي صور الفساتين اللي عجبتك، وهو منه الناس برضه هتعرف ذوقك ايه من غير تجريح في حد.. مش فكرة برضه؟؟؟؟؟".
وكان انطلق مساء أمس، الجمعة، حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وشهد الحفل التزام كامل بالإجراءات الوقائية والتعقيم للحفاظ على سلامة جميع الحضور، ومن المقرر تستمر فعالياته حتى 31 من نفس الشهر.
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